Bohemia Sekt – продано 29 миллионов бутылок вина

Чешский производитель игристого вина Bohemia Sekt в 2019 году продал 29 миллионов бутылок различных видов своей продукции – вина, игристого вина и винных напитков. Информацию предоставила дирекция предприятия, занимающего в своей отрасли в Чехии первое место – 70% внутреннего рынка.

Фирма со штаб-квартирой в городе Старый Пльзенец непрерывно расширяет собственные виноградники. В настоящее время в собственности группы Bohemia Sekt уже находится 540 гектаров виноградников, которые в 2020 году будут далее расширяться. Ожидается, что общая площадь угодий будет расширена еще на 22 гектара.