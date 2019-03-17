Ближний Восток, Украина и Африка – целевые области чешской программы «Medevac»

Чешская гуманитарная медицинская программа «Medevac» в 2019 году будет ориентирована на оказание помощи гражданам Украины, а также стран Ближнего Востока и Африки. В понедельник правительством Чешской Республики будут подробно обсуждаться приоритеты программы. Бюджет «Medevac» и на 2019 год остается неизменным – 60 миллионов крон (2,3 миллиона евро).

Изначально иностранные граждане, включенные в программу по оказанию специализированной медицинской помощи «Medevac», чаще всего для лечения транспортировались непосредственно в Чехию. Последние же годы чешские врачи, наоборот, сами летают к своим пациентам.