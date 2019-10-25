Благодаря обману сотрудника Карлова университета посольство КНР смогло финансировать чешско-китайские конференции

Секретарь Чешско-китайского центра Карлова университета Милош Балабан предоставлял ложную информацию о финансировании чешско-китайских конференций на этой академической площадке. По утверждению Балабана, расходы покрывались из средств центра, однако в действительности деньги поступали от посольства КНР. Как выяснил сайт Aktuálně.cz, сотрудник университета зарегистрировал частную компанию под названием «Чешско-китайский центр», на счет которой китайское диппредставительство переводило требуемые суммы. Толлько в этом году на проведение конференции фирма Балабана получила от КНР 600 тыс. крон (около 23,5 тыс. евро).

Ректор Карлова университета Томаш Зима назвал появление фирмы с названием, копирующим академическую структуру, «скандальным». Милош Балабан уже покинул пост секретаря университетского центра; при этом он также возглавляет Центр политики безопасности на факультете социальных наук, деятельность которого ректор намерен проверить.