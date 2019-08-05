Благодаря дождям засуха в Чехии пошла на убыль

В последние дни дождливая погода, установившаяся в Чешской Республике, несколько снизила уровень почвенной засухи в стране. Только на 13% территории Чехии уровень засухи оценивается как «экстремально высокий», а часть страны вообще прекратила страдать от засухи.

При этом дожди смогли увлажнить почву лишь на поверхности, до глубины 40 сантиметров, а ниже одного метра под землей на большей части территории Чехии почва остается сухой, сообщает сайт InterSucho.

Согласно прогнозам, в течение следующих десяти дней засуха будет снижаться, что, однако, уже не поможет сельхозпроизводителям, поскольку урожаи некоторых культур уже собраны. Дожди еще могут спасти кукурузу и подсолнечник, а также поздние сорта фруктов.