Благодаря дождям засуха в Чехии пошла на убыль

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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В последние дни дождливая погода, установившаяся в Чешской Республике, несколько снизила уровень почвенной засухи в стране. Только на 13% территории Чехии уровень засухи оценивается как «экстремально высокий», а часть страны вообще прекратила страдать от засухи.

При этом дожди смогли увлажнить почву лишь на поверхности, до глубины 40 сантиметров, а ниже одного метра под землей на большей части территории Чехии почва остается сухой, сообщает сайт InterSucho.

Согласно прогнозам, в течение следующих десяти дней засуха будет снижаться, что, однако, уже не поможет сельхозпроизводителям, поскольку урожаи некоторых культур уже собраны. Дожди еще могут спасти кукурузу и подсолнечник, а также поздние сорта фруктов.

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