Бизнесмен Ярослав Соукуп основал политическое движение

Известный чешский бизнесмен Яромир Соукуп сообщил о создании политического движения List Jaromíra Soukupa. Это заявление он сделал в прямом эфире собственного телеканала TV Barrandov. Соукуп намерен ежегодно публиковать список вещей, которые необходимо изменить в стране, и проблемы, которые возможно решить в течение года. «Одной из первых целей моей работы в политике станет принятие закона об уголовной ответственности политиков за отсутствие улучшений в нашей жизни, дефицит жилья, дорогостоящую энергию, переплаты за мобильный интернет и телефон», - подчеркнул бизнесмен.

Соукуп в последний раз участвовал в выборах в 2009 году. В выборах в Европарламент он представлял Демократическую партию зеленых и набрал 0,62 процента голосов. С 2013 года он сосредоточился на развитии собственной медиа-империи: в 2014 году его компания Empresa Media приобрела телеканал TV Barrandov, где регулярно выходит передача «Интервью с президентом».