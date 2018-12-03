BIS: Россияне пытаются получить доступ к чешским госзаказам

Российские инвесторы пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения, сообщает Информационная служба безопасности ЧР (BIS) в докладе за 2017 год.

Чехии cледует более тщательно следить за тем, кто является финальным владельцем компаний, принимающих участие в гостендерах, прокомментировал информацию пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха. Из данных, опубликованных в докладе, далее следует, что представители российских разведслужб в 2017 г. более активно стремились проникнуть в чешскую среду, чем в предыдущие годы.

Доклад о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 г. в понедельник опубликовала также Военная разведка (VZ). И по ее сведениям, иностранные агенты пытались кроме сбора информации усилить свое влияние на чешские политические и экономические структуры. В течение указанного периода времени не были зафиксированы случаи террористической угрозы в адрес ЧР.