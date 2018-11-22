BIS не располагает информацией о вмешательстве иностранных спецслужб в деле сына премьер-министра Чехии

Тимур Кашапов
22-11-2018
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Информационная служба безопасности (BIS) не располагает информацией о вмешательстве иностранных спецслужб на дело Андрея Бабиша-младшего, сына премьер-министра и председателя движения ANO. Об этом журналистам заявил Павел Белобрадек, председатель Палаты депутатов по контролю за деятельностью BIS.

Комиссия сделала запрос и получила от контрразведки соответствующий ответ, отметил Белобрадек. Бабиш-младший в публикации сервера Seznam Zprávy обвинил коллег отца в том, что они насильно держали его в аннексированном Россией Крыму. Это стало причиной проведения голосования о недоверии правительству, которое состоится 23 ноября.

 
 
 
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