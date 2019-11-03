BIS: Китай активизировал попытки завербовать граждан Чехии

В последнее время китайские спецслужбы активизировали поиск и попытки завербовать сотрудников чешских правоохранительных органов и сил безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Информационной службы безопасности (BIS) Ладислав Штиха в интервью «Чешскому телевидению». По его словам, наибольший интерес китайская сторона проявляет к информации промышленного характера.

В октябре глава BIS Михал Коуделка заявил, что разведывательная деятельность Китая и России представляет самую большую угрозу безопасности Чешской Республики. Он также сообщил о том, что в Чехии работала российская агентурная сеть, занимавшаяся, в частности, кибератаками в ЧР и соседних странах, деятельность которой была пресечена.