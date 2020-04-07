Биржа труда регистрирует заявки на Kurzarbeit. 70% из них заполнены неправильно

Во вторник, 7 апреля, биржа труда Чешской Республики получила 5107 заявок от чешских фирм на переход на так называемую систему Kurzarbeit, согласно которой работодатель вместо увольнения временно переводит своих работников на короткий рабочий день, а разницу в зарплате возмещает государство. Прием подачи заявлений начался днем ранее - в понедельник, 6 апреля. Всего за два дня было подано 9107 заявлений. Однако, как утверждает пресс-секретарь биржи труда Кристина Кршупкова, лишь 30% из них заполнены верно.

В 70% заявлений указаны неправильные данные или приведена неполная информация. Кристина Кршупкова заверила, что работники биржи труда сразу же звонят представителям фирм, подавшим заявление на Kurzarbeit, рассказывают о проблеме и объясняют, как правильно заполнить заявление.