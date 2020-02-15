Билеты на концерт памяти Карела Готта были раскуплены менее чем за час

Менее чем за час поклонники Карела Готта раскупили через интернет-сайты билеты на концерт памяти певца, который пройдет 15 декабря 2020 г. в зале «O2-Арена» в Праге.
Знаменитый эстрадный певец скончался 1 октября 2019 г. в возрасте 80 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Организаторы сообщают, что на концерте его памяти прозвучат главные хиты Карела Готта в исполнении чешских и словацких вокалистов.
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