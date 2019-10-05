Архив передач

Библиотека им. В. Гавела планирует запустить собственное интернет-телевидение

Лорета Вашкова
05-10-2019
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Библиотека им. Вацлава Гавела в субботу, 5 октября, в день 83-й годовщины со дня рождения бывшего президента, до которой он не дожил, откроет сайт для сбора финансовых средств www.havelnavzdy.cz. (в переводе гавелнавсегда).

Средства предназначаются на создание собственного телевизионного интернет-канала, расширение существующей программы публикаций, а также для организации воркшопов и семинаров для учителей. Об этом информагентство ČTK в субботу информировал сотрудник библиотеки Павел Гайек.

По словам Гайека, «название портала отсылает к одной из главных задач библиотеки, к сохранению идейного наследия первого президента после «бархатной» революции, как и отражает тот факт, что размышления Гавела об универсальном значении прав человека, демократии и гражданского общества по-прежнему актуальны. И, возможно, даже более, чем когда-либо прежде».

 
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