Библиотека им. В. Гавела планирует запустить собственное интернет-телевидение

Библиотека им. Вацлава Гавела в субботу, 5 октября, в день 83-й годовщины со дня рождения бывшего президента, до которой он не дожил, откроет сайт для сбора финансовых средств www.havelnavzdy.cz. (в переводе гавелнавсегда).

Средства предназначаются на создание собственного телевизионного интернет-канала, расширение существующей программы публикаций, а также для организации воркшопов и семинаров для учителей. Об этом информагентство ČTK в субботу информировал сотрудник библиотеки Павел Гайек.

По словам Гайека, «название портала отсылает к одной из главных задач библиотеки, к сохранению идейного наследия первого президента после «бархатной» революции, как и отражает тот факт, что размышления Гавела об универсальном значении прав человека, демократии и гражданского общества по-прежнему актуальны. И, возможно, даже более, чем когда-либо прежде».