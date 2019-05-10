Безработица вновь сократилась

Антон Каймаков
10-05-2019
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Уровень безработицы в Чехии вновь сократился. Апрельский показатель составил 2,7%. В поисках работы находилось около 210 тысяч трудоспособных граждан. Это самый лучший показатель с июня 1997 года. В марте 2019 года общее количество людей без трудового места составляло 3%.

Одновременно расширилось и предложение со стороны фирм, расширяющих свои штаты. В марте в Чехии предлагалось почти 340 тысяч вакансий. В большинстве случаев компании заявляли о своей готовности принимать на работу также и иностранцев. По мнению специалистов, создавшееся положение соответствует весенне-летнему сезону.

 
 
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