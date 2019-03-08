Безработица в Чехии снизилась до 3,2%

Уровень безработицы в Чешской Республике в феврале 2019 года снизился до 3,2% (в январе этот показатель составлял 3,3%). Не имели работы в этом месяце лишь 241 417 человек, что является самым низким февральским показателем с 1997 года. Количество вакансий по стране увеличилось до 333 111. В феврале прошлого, 2018 года уровень безработицы находился на отметке 3,7%.

По словам гендиректора Биржи труда ЧР Катержины Садилковой, сложившаяся ситуация отвечает уровню развития чешской экономики, а также обычному положению дел в этот период года, когда начинаются сезонные работы в таких областях как строительство, гастрономия, сельское и лесное хозяйство или туризм. Кроме того, на горнолыжных курортах еще не закончился туристический сезон, что также обеспечивает работой большое число людей. Госпожа Садилкова подчеркнула, что, по предварительным данным, уровень безработицы в ближайшие месяцы продолжит снижаться.