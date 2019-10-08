Безработица в Чехии держится на отметке 2,7 процента

Уровень безработицы в Чехии третий месяц подряд остается на отметке 2,7 процента, сообщает на основе данных за сентябрь Чешское статистическое управление. Количество человек, готовых трудоустроиться, упало до 201 900. Уменьшилось также число вакансий – на выбор предлагалось 345 000 свободных рабочих мест.

Самый низкий уровень безработицы наблюдался в сентябре в Южной Чехии и в Пардубицком крае, составив 1,9 процента. Наибольшее количество безработных насчитывалось на севере Моравии с 4,2 процента.