Безработица на минимуме

Безработных в Чехии в настоящее время рекордный минимум – 200 675 человек, 2,6% от общего количества трудоспособных граждан. Это лучший показатель с 1997 года. Количество вакантных мест увеличилось и превышает общее число безработных – 346 552 трудовые позиции. Данные опубликовала Биржа труда.
Полным ходом в стране идут сезонные работы – в строительном секторе, гастрономическом, туристическом, в сельском хозяйстве и садоводствах и так далее.
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