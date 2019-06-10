Безработица на минимуме

Антон Каймаков
10-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Безработных в Чехии в настоящее время рекордный минимум – 200 675 человек, 2,6% от общего количества трудоспособных граждан. Это лучший показатель с 1997 года. Количество вакантных мест увеличилось и превышает общее число безработных – 346 552 трудовые позиции. Данные опубликовала Биржа труда.

Полным ходом в стране идут сезонные работы – в строительном секторе, гастрономическом, туристическом, в сельском хозяйстве и садоводствах и так далее.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 