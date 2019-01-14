Без электроснабжения оказались более 15 тыс. домашних хозяйств

Сильный ветер и снегопад, бушевавший ночью, стали причиной падения деревьев, которые усложняют движение транспортных средств в горной местности и поставку электричества. В ночь с воскресенья на понедельник, 14 января, без электроснабжения в Чехии оказались свыше 15 тысяч домашних хозяйств.

Горноспасательная служба ЧР настоятельно рекомендует воздержаться от походов в горы. В некоторых горнолыжных центрах, в том числе Божий Дар и Клиновец, из-за сильного ветра будут остановлены подъемники. В Крушных горах ветер достиг силы урагана.