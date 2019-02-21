Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп встретится с премьером Бабишем 7 марта

Пресс-служба Белого дома подтвердила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш проведут рабочую встречу 7 марта в Вашингтоне. Как поясняется, политики обсудят тему укрепления двусторонних отношений, «энергетическую безопасность», кибербезопасность, а также вопросы торговли. В сообщении подчеркивается, что визит Бабиша состоится в канун 30-й годовщины бархатной революции и 20-летия вступления ЧР в НАТО.

Напомним, что в среду, 20 февраля, в Вашингтон отправился глава МИД Чехии Томаш Петршичек. У министра, в частности, запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Это первая чешско-американская встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств с 2012 года.