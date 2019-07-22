Белорусу, участвовавшему в боях на стороне ДНР, грозит в Чехии 15 лет за терроризм

Как сообщает агентство ČTK со ссылкой на издание Deník N, против Алексея Ф. из Беларуси, постоянно проживающего в Чехии, выдвинуто обвинение в терроризме за участие в боевых действиях на востоке Украины.

По данным Deník N, в период с 2014 по 2016 г. Алексей Ф. несколько раз выезжал на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, где участвовал в боях на стороне пророссийских сепаратистов, после чего возвращался в Чехию. В 2018 г. им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью. «В июле органы полиции открыли в отношении иностранного гражданина дело в связи с участием в вооруженном конфликте», – подтвердил изданию Deník N сотрудник Верховной прокуратуры Марек Бодлак.

Заместитель Верховного прокурора Чехии Адам Башны пояснил, что, согласно чешским законам, присоединение к сепаратистам является преступлением. «Поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано только как преступление», – подчеркнул Башны.

По обвинению в терроризме 40-летнему белорусу грозит до 15 лет лишения свободы. Алексей Ф. не впервые попал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время он отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Документ о выдвижении обвинения в терроризме был вручен подозреваемому в тюремной камере.