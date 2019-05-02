Базовая процентная ставка в Чехии выросла до 2%

Чешский национальный банк повысил базовую процентную ставку с 0,25% до 2% годовых. На 0,25% увеличилась и ломбардная ставка до 3%. В качестве основной причины регулятор назвал рост цен, который превысил целевое значение, а также укрепление национальной валюты.
Эксперты теперь ожидают повышения процентной ставки по ипотечным и обычным кредитам, увеличения доходности вкладов. В ответ на решение ЧНБ курс чешской кроны на межбанковской валютной бирже начал укрепляться по отношению ко всем основным мировым валютам.
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