Базовая процентная ставка в Чехии выросла до 2%

Тимур Кашапов
02-05-2019
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Чешский национальный банк повысил базовую процентную ставку с 0,25% до 2% годовых. На 0,25% увеличилась и ломбардная ставка до 3%. В качестве основной причины регулятор назвал рост цен, который превысил целевое значение, а также укрепление национальной валюты.

Эксперты теперь ожидают повышения процентной ставки по ипотечным и обычным кредитам, увеличения доходности вкладов. В ответ на решение ЧНБ курс чешской кроны на межбанковской валютной бирже начал укрепляться по отношению ко всем основным мировым валютам.

 
 
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