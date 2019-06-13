Bauer Technics построит в России крупный мясоперерабатывающий комплекс

Тимур Кашапов
13-06-2019
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Чешская компания Bauer Technics собирается построить крупный мясоперерабатывающий комплекс и бройлерную птицефабрику в Смоленской области. Стоимость проекта составит около 100 млн евро. Соответствующее соглашение подписали губернатор Смоленской области Алексей Островский и председатель совета директоров Bauer Technics Павел Рампир.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе будет построен мясоперерабатывающий комплекс, ввод которого запланирован до конца 2020 года. На втором этапе запланировано возведение бройлерной птицефабрики, мощность которой составит от 30 до 50 т мяса бройлера в год. Эта часть проекта будет реализована в 2022 году.

 
 
 
 
 
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