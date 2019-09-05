Баскетболисты сборной Чехии вышли в следующую стадию ЧМ-2019

Тимур Кашапов
05-09-2019
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В четверг, 5 сентября, на чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае, сборная Чехии провела заключительный матч в рамках первого группового этапа против сборной Турции. Встреча группы E в Шанхае завершилась со счетом 91:76 (22:16, 21:19, 23:25, 25:16) в пользу подопечных Ронена Гинзбурга.

Самым результативным в составе чешской команды стал Войтех Хрубан (18 очков), его партнер по команде Ондржей Балвин сделал дабл-дабл (17 очков, 11 подборов). Благодаря этой победе сборная Чехии впервые в истории вышла во второй групповой этап и сыграет в группе K.

 
 
 
 
 
 
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