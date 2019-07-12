Бартош пригрозил Окамуре судом из-за фальшивого поста в Facebook

Эва Туречкова
12-07-2019
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Председатель Пиратской партии Иван Бартош направил движению «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры (SPD) предисковую претензию из-за фальшивого поста в Facebook, который в своем аккаунте от имени Бартоша опубликовала пражская организация SPD.

Фальшивое сообщение с виду полностью соответствовало профилю Ивана Бартоша, а в его тексте говорилось: «Друзья, вчера под покровительством мэра Праги Гржиба (от Пиратской партии, прим. ред) состоялось шествие за легализацию марихуаны. Силы правопорядка нарушили акцию, отобрав у нас траву, первитин, героин, экстази для собственного потребления! Это неслыханно, мы будем требовать внеочередного заседания парламента».

По мнению Бартоша, SPD действовала с целью навредить репутации Пиратской партии. Пираты требуют удаления поста не позднее воскресенья, 14 июля, и принесения на том же месте извинения. В обратном случае Пираты подадут против SPD жалобу в суд.

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