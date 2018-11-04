Бард Яромир Ногавица получил медаль Пушкина из рук президента РФ Путина

В День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, президент РФ Владимир Путин вручил медаль Пушкина чешскому барду Яромире Ногавице. Государственными наградами в Андреевском зале Кремля были награждены представители ряда государств «за укрепление мира и сотрудничества между народами, а также популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Среди лауреатов медали Пушуина и ордена Дружбы – представители Словакии, Сербии, США, Испании и других стран.

Яромир Ногавица переводил на чешский язык песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, которые многие годы исполняет со сцены на родине. «Это – особенная минута. Александр Сергеевич Пушкин здесь со мной. И не только он, а все русские поэты и барды, которых я читал, пел и переводил», – сказал Ногавица в своем выступлении, которое произнес по-русски и исполнил отрывок песни Булата Окуджавы. Ранее медалью Пушкина были награждены бывший президент Чехии Вацлав Клаус и председатель Чешско-русского общества Иржи Клапка.