Бард Яромир Ногавица получил медаль Пушкина из рук президента РФ Путина

Катерина Айзпурвит
04-11-2018
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В День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, президент РФ Владимир Путин вручил медаль Пушкина чешскому барду Яромире Ногавице. Государственными наградами в Андреевском зале Кремля были награждены представители ряда государств «за укрепление мира и сотрудничества между народами, а также популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Среди лауреатов медали Пушуина и ордена Дружбы – представители Словакии, Сербии, США, Испании и других стран.

Яромир Ногавица переводил на чешский язык песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, которые многие годы исполняет со сцены на родине. «Это – особенная минута. Александр Сергеевич Пушкин здесь со мной. И не только он, а все русские поэты и барды, которых я читал, пел и переводил», – сказал Ногавица в своем выступлении, которое произнес по-русски и исполнил отрывок песни Булата Окуджавы. Ранее медалью Пушкина были награждены бывший президент Чехии Вацлав Клаус и председатель Чешско-русского общества Иржи Клапка.

Катерина Айзпурвит
04-11-2018
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