Барбора Стрыцова и Томаш Бердых признаны теннисистами года в Чехии

33-летняя Барбора Стрыцова и 34-летний Томаш Бердых были признаны лучшими теннисистами Чехии. Они получили награду «Золотая канарейка» на официальной церемонии, которая состоялась в Праге. Для Стрыцовой, которая завершила сезон на первой строчке рейтинга WTA в парном разряде, эта награда стала первой в карьере, для Бердыха – 14-й.
Отметим, что сразу после завершения церемонии Томаш Бердых подтвердил, что завершает карьеру профессионального теннисиста. Теннисист, которого долгое время беспокоит травма бедра, за свою карьеру выиграл 13 титулов на турнирах АТР. Он является двукратным победителем Кубка Дэвиса и финалистом Уимблдона-2010.
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