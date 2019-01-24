Барбора Сееманова признана пловцом года в Чехии

18-летняя Барбора Сееманова была признана лучшим пловцом Чехии в 2018 году. Церемония состоялась в рамках торжественного вечера, посвященного столетию чешского и словацкого плавания, в Форуме Карлин в Праге. Сеемановой удалось прервать гегемонию Симоны Кубовой и Барборы Завадовой, которые признавались лучшими на протяжении последних девяти лет.

Барбора Сееманова дебютировала в большом спорте в 2016 году, выступив на 200-метровке свободным стилем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2018 году она выиграла три медали на Юношеских олимпийских играх, которые прошли в Буйнос-Айресе, а также пробилась в три финальных заплыва на Чемпионате мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.