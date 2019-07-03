Банковскими картами платят за границей 60% чехов

Две трети чешских туристов, проводя отпуск за границей, оплачивает свои расходы банковскими картами. При этом треть граждан Чехии вообще не использует этот метод платежа, опасаясь технических проблем. Такие данные приводит Банковская ассоциация республики.
30% чехов подсоединяется за границей к Интернету, не выяснив, насколько безопасна локальная сеть.
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