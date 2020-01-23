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Банковская ассоциация ожидает рост экономики в 2%

Ирина Ручкина
23-01-2020
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Чешская банковская ассоциация (ČBA) издал обновленный прогноз экономического роста страны на 2020 год, который составил 2%. В прошлом, 2019 году согласно прогнозу ассоциации, экономический рост должен был составить 2,5%, а в будущем, 2021, этот показатель должен составить 2,3%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители ČBA.

По мнению глав чешской банковской ассоциации, главным “помощником” чешской экономики в текущем году станет частное потребление и расходы чешских семей, поддерживаемое стабильным, но замедленным ростом заработной платы.

 
 
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