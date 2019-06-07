Банки, включая Expobank CZ, предлагают хранить сбережения в золоте

Лорета Вашкова
07-06-2019
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Экспортный банк Чехии (Expobank CZ) с 1 июня 2019 года предлагает клиентам новый вид услуг, возможность обмена хранящихся на банковском счету на золотые монеты или золотые слитки – по собственному усмотрению. Вкладчики наделены правом ежемесячно инвестировать в золото посредством банка сумму в размере от 500 до 7000 крон (до примерно 275 евро).

Монеты или слитки можно оставить на хранение в ячейке в том же банке либо они будут доставлены по указанному адресу. Expobank CZ сообщил об этом в пятницу, 7 июня, в пресс-релизе, отправленном Чешскому информационному агентству ЧТК.

Хранить сбережения в золоте предлагают и другие компании. С марта текущего года аналогичный вид услуг предлагает своим клиентам Raiffeisenbank. Минимальный объем инвестиций такого рода здесь составляет 100000 крон (3920 евро.)

 
 
 
 
 
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