Архив передач

Банки, почтовые отделения и общественный транспорт работают в обычном режиме

Эва Туречкова
14-03-2020
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Банки и почтовые отделения продолжают работать без ограничений, в том числе и те, которые расположены в крупных торговых центрах.

Правительство также не намерено сокращать общественный транспорт. Такая мера не рассматривалась, сообщил во время пресс-конференции премьер Андрей Бабиш. Важно, чтобы люди ходили на работу, отметил глава кабмина.

Бабиш снова повторил, что правительство не будет закрывать на карантин отдельные города. В случае необходимости карантин будет объявлен на территории всей страны.

 
 
 
 
 
 
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