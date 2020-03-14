Банки, почтовые отделения и общественный транспорт работают в обычном режиме

Банки и почтовые отделения продолжают работать без ограничений, в том числе и те, которые расположены в крупных торговых центрах.

Правительство также не намерено сокращать общественный транспорт. Такая мера не рассматривалась, сообщил во время пресс-конференции премьер Андрей Бабиш. Важно, чтобы люди ходили на работу, отметил глава кабмина.

Бабиш снова повторил, что правительство не будет закрывать на карантин отдельные города. В случае необходимости карантин будет объявлен на территории всей страны.