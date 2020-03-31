Банки не согласны с общей отсрочкой взносов по кредитам

Банки, финансовые организации и небанковские кредитные центры не согласны с общей отсрочкой погашения кредитов, которую правительство ЧР планирует обсудить в среду 1 апреля. Финансовые организации отмечают, что общая отстрочка коснется также тех компаний и отраслей, которые практически или вовсе не понесли убытки в период эпидемии коронавируса.

Министр финансов Алена Шиллерова (движение ANO) в воскресенье, 29 марта, заявила, что она предложит правительству ввести полугодовой мораторий на погашение ипотечных, потребительских и бизнес-кредитов. Банки и другие финансовые организации с данным предложением категорически не согласны и ссылаются на то, что они уже предоставили отсрочку в несколько месяцев для всех клиентов, подавших соответствующее заявление.