Банки ежегодно закрывают десятки своих отделений

В Чешской Республике быстро сокращается общее количество банковских отделений. Финансовые дома интенсивно развивают системы обслуживания своих клиентов в online режиме. Быстрее всего ликвидируются банковские отделения в небольших городах, где наблюдается снижение их реальной посещаемости.

Например, Коммерческий банк (Komerční banka) в течение 2019 года закрыл 20 своих отделений, Moneta Money Bank – 22, Чешская сберегательная (Česká spořitelna) – 17 и ČSOB – 12. Одновременно банками расширяются сети банкоматов.