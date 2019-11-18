Архив передач

Банки ежегодно закрывают десятки своих отделений

Антон Каймаков
18-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чешской Республике быстро сокращается общее количество банковских отделений. Финансовые дома интенсивно развивают системы обслуживания своих клиентов в online режиме. Быстрее всего ликвидируются банковские отделения в небольших городах, где наблюдается снижение их реальной посещаемости.

Например, Коммерческий банк (Komerční banka) в течение 2019 года закрыл 20 своих отделений, Moneta Money Bank – 22, Чешская сберегательная (Česká spořitelna) – 17 и ČSOB – 12. Одновременно банками расширяются сети банкоматов.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 