Балетный вечер Иржи Килиана – премьера в Национальном театре Праги

На сцене Пражского национального театра в четверг,11 oктября, состоялась премьера балетного вечера Mosty času («Мосты времени»), состоящего из четырех постановок всемирно известного хореографа и танцовщика Иржи Килиана. Первая премьера нового сезона – стремление артистов балетной труппы в связи с 70-летием, которое Килиан отмечал в прошлом году, отдать должное таланту своего земляка, балеты которого пополнили репертуар театров и трупп многих стран мира.

Спектакль также приурочен к 100-летию создания Чехословакии, которое отмечается в 2018 г. Для балетного вечера Иржи Килиан, которого вполне заслуженно называют хореографом-философом, выбрал четыре свои постановки: «Симфонию псалмов» на муз. Стравинского, Bella Figura, Petite Mort и «Шесть танцев». В Национальном театре также открыта мультимедийная выставка Celebrating Kylián!