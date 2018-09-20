BAK stavební spolecnost получила крупный заказ на Украине

Управление капитального строительства и перспективного развития Краматорского горсовета объявило чешскую компанию BAK stavební společnost победителем тендера на осуществление работ по утеплению учебных учреждений города. Стоимость заказа составит 82,25 млн гривен (около 3 млн долларов).

BAK stavební společnost до конца 2019 года проведет термомодернизацию четырех школ и пяти детских садов Краматорска. Единственным конкурентом чешской компании в тендере было ООО «Строительная компания «Крамгорстрой».