BAK stavební spolecnost получила крупный заказ на Украине

Тимур Кашапов
20-09-2018
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Управление капитального строительства и перспективного развития Краматорского горсовета объявило чешскую компанию BAK stavební společnost победителем тендера на осуществление работ по утеплению учебных учреждений города. Стоимость заказа составит 82,25 млн гривен (около 3 млн долларов).

BAK stavební společnost до конца 2019 года проведет термомодернизацию четырех школ и пяти детских садов Краматорска. Единственным конкурентом чешской компании в тендере было ООО «Строительная компания «Крамгорстрой».

 
 
 
 
 
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