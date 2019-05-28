Бабиша критикуют из-за дотации в 100 миллионов крон на пекарню

Движение Старосты и независимые (STAN) во вторник призвало Андрея Бабиша, чтобы компания Agrofert, которую он, будучи единственным владельцем, перевел на два трастовых фонда, вернула государственную дотацию 100 миллионов крон, на которую холдинг купил оборудование для выпечки хлеба для тостов.

«Мы живем в государстве, где хватает денег на то, чтобы ему (Бабишу) оплатить пекарню, но для тех, кто не обходится без посторонней помощи, финансовых средств нет», - сообщил зампредседателя STAN Петр Газдик.

По мнению зампредседателя оппозиционной TOP 09 Маркеты Адамовой Пекаровой, назвавшей происходящее «безобразием», ситуацию необходимо обсудить на заседании Палаты депутатов отдельным пунктом.

Андрей Бабиш утверждает, что дотация была выплачена в соответствии с законом. «Те, кто меня критикуют, не сумели в жизни построить даже будку для собаки», - заявил премьер.