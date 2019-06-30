Бабиш: выход социал-демократов из коалиции обернулся бы новыми выборами

Решение Социал-демократической партии выйти из коалиционного правительства с ANO означало бы, по всей видимости, необходимость проведения в стране досрочных выборов, сообщил в эфире Чешского телевидения премьер Андрей Бабиш.

О возможности покинуть правительство в случае, если президент Милош Земан далее продолжит игнорировать желание ČSSD сменить министра культуры от социал-демократов, говорило как само руководство партии, так и президент Земан. По мнению Андрея Бабиша, такого не произойдет.

Премьер Бабиш и глава социал-демократов Ян Гамачек во вторник встречаются с президентом в Пражском Граде. «Я приложу все усилия, чтобы объяснить президенту, что у нас подписано коалиционное соглашение, и, соответственно, ему следует одобрить мое предложение отозвать с поста действующего главу Минкульта и назначить на его место нового кандидата от ČSSD Михала Шмарду», - заявил Бабиш в эфире ЧТ.

Бабиш отверг сценарий, озвученный Милошом Земаном, согласно которому правительство Бабиша в случае выхода из действующей коалиции социал-демократов стало бы опираться на поддержку партии Свобода и прямая демократия Томио Окамуры.