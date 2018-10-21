Бабиш выступил против приватизации ČD Cargo

Эва Туречкова
21-10-2018
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Премьер Андрей Бабиш (ANO) «однозначно против» приватизации национального грузового железнодорожного перевозчика ČD Cargo. Соответствующее заявление глава Кабмина сделал в воскресенье в эфире «Чешского телевидения». Намерение приватизировать ČD Cargo ранее озвучил министр транспорта от движения ANO Дан Тек.

Против подобного шага высказался также коалиционный партнер ANO – социал-демократы. ČD Cargo является дочерней фирмой государственной компании «Чешские железные дороги». В прошлом году прибыль грузового перевозчика составила 350 миллионов крон (14 миллионов евро).

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