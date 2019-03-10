Бабиш в Варшаве: Чехия в НАТО готова нести коллективную ответственность

Членство в НАТО для Чехии - это обязательство, стремление нести коллективную ответственность за другие страны, заявил премьер Андрей Бабиш в воскресенье в Варшаве, где состоится торжественная церемония по случаю 20-й годовщины вступления Чехии, Польши и Венгрии в Североатлантический альянс. 15-летний юбилей отмечает Словакия, вступившая в НАТО в 2004 году.

По убеждению чешского премьера, Североатлантический альянс должен быть готов прореагировать на новые вызовы эпохи, такие как необходимость обеспечения кибернетической безопасности и противостояния дезинформационным компаниям.

«Есть предложения создавать новые агентства Евросоюза по борьбе с подобными угрозами. На мой взгляд, наоборот, эти вопросы необходимо решать также в рамках НАТО», - сообщил Бабиш. Альянс, по его словам, должен быть готов к тому, что в сражениях наших дней участвуют «не только танки и самолеты».

Чехия будет гостить президентов стран Вышеградской четверки 12 марта в Пражском Граде.