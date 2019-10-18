Бабиш сожалеет о замедлении переговоров между ЕС и балканскими странами

Глава чешского правительства Андрей Бабиш выразил сожаление над тем, что президенты и премьеры государств, входящих в состав Евросоюза, в четверг не сумели сформулировать единую позицию относительно официального старта переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии. Как сообщил Бабиш, обоим государствам было обещано, что процедура начнется в октябре текущего года. Премьер Чехии также критично высказался в адрес европейской политики в отношении Турции и Сирии – по мнению Бабиша, «Европа покинула этот регион».

Бабиш также осудил факт убийства курдской политической деятельницы Хеврин Халаф.