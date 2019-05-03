Бабиш раскритиковал главу Минюста за несдержанность

Эва Туречкова
03-05-2019
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Премьер Андрей Бабиш косвенно раскритиковал нового министра юстиции Марию Бенешову за обнародование планов по реформе системы правосудия ЧР, которая подразумевала бы упразднение верховных судов и прокуратур в Праге и в Оломоуце. Бабиш заявил, что Бенешовой следует ознакомиться с самим министерством, а только потом информировать СМИ о своих намерениях.

«Я настоятельно рекомендовал министру, чтобы она вела себя более сдержанно в отношении СМИ. Конкретные предложения подлежат обсуждению сначала в рамках движения ANO, затем на уровне коалиции, а потом в парламенте», - сообщил Бабиш в интервью газете Právo.

 
 
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