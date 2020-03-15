Архив передач

Бабиш: правительство взвешивает введение тотального карантина

Эва Туречкова
15-03-2020
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Чешское правительство готово объявить в стране тотальный карантин, распространяющийся на всю территорию страны, заявил в эфире телеканала Prima премьер Андрей Бабиш. Кабинет министров заседает в воскресенье, 15 марта, в 16 часов. На повестке дня также установление кризисного штаба, председателем которого станет замминистра здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула.

«Мы продвигаемся в направлении принятия наиболее кардинального решения», - заявил Бабиш. По мнению главы правительства, важно, чтобы люди ходили только на работу а потом сразу возвращались в свои дома. Общественный транспорт должен работать в усиленном режиме. «Важно, чтобы старые люди по возможности не выходили из дома», - сообщил далее премьер.

 
 
 
 
 
 
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