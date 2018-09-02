Бабиш: Похе главой МИД не станет

Назначенец на пост министра иностранных дел от социал-демократической партии Мирослав Похе главой внешнеполитического ведомства не станет, сообщил премьер Андрей Бабиш в эфире телеканала Primа. По мнению премьера, «деятельность Похе в министерстве крайне отрицательна, ясно, что он министром не будет». Недопустимо, заявил далее Бабиш, чтобы Похе вел себя таким образом, будто он главой МИД уже является.

Намерение социал-демократов отсрочить окончательное решение спора относительно назначения министра иностранных дел до середины октября, Бабиш считает неудачным. Тем не менее, были названы конкретные сроки, а это уже успех, сообщил премьер.