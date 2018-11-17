Бабиш отправился к сыну Андрею в Швейцарию

Глава Правительства, возложивший вопреки сложившейся традиции цветы к памятнику на Национальном проспекте (Národní třídě) сразу после полуночи, поступил таким образом потому, что утром он вылетал к своему сыну в Швейцарию, цитирует премьера агентство ЧТК. По сообщению Бабиша в Фейсбуке, его сын «не может покинуть свою квартиру, так как журналисты не дают ему прохода».

Напомним, что в реакции на разговор Бабиша-младшего с репортерами частного чешского телеканала, где тот утверждает, что подвергался угрозам со стороны сотрудников своего отца и был вывезен против своей воли в Крым, чтобы лишить его возможности дать показания по делу «Гнездо аиста», ведется серьезная дискуссия о проведении голосования о вотуме доверия действующему правительству.

В связи с «Гнездом аиста» заведено уголовное дело как против самого премьера, так и против его детей от первого брака. Сам Бабиш публично заявляет, что его сын Андрей Бабиш младший и его дочь Адриана Бобекова страдают от психических заболеваний.