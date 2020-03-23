Бабиш обратился к народу со словами поддержки и благодарности

Чехия переживает один из наиболее трудных моментов в современной истории государства, сообщил в понедельник вечером в телеобращении к народу премьер Андрей Бабиш, который оценил мужество, терпеливость и взаимопомощь своих сограждан.

«Я понимаю, что мы усложняем людям жизнь. Никто из нас не был готов к такому. Но у нас неплохо получается справляться с ситуацией. Чем раньше нам совместными силами удастся остановить коронавирус, тем быстрее мы опять начнем жить нормальной жизнью», -сообщил премьер, предупредив о том, что принятые меры могут продолжаться дольше, чем было изначально заявлено.

«Это - кризисная ситуация, к которой не была готова ни одна европейская страна», - сообщил Бабиш, попросив о снисходительности. Премьер далее отметил, что государство принимает конкретные экономические меры, которые должны защитить работников от увольнения, а предпринимателей - от банкрота. «Я как премьер беру на себя полную политическую ответственность», - подчеркнул Бабиш.

Премьер далее поблагодарил всех медицинских работников, докторов, медсестер, санитарных врачей, эпидемиологов, полицейских, пожарных и военных, а также добровольцев, родителей и пенсионеров за их терпение.

Отдельно Бабиш выразил благодарность министру внутренних дел Яну Гамачеку и президенту Милошу Земану за помощь при создании «воздушного моста» с Китаем, по которому в Чехию направляется медицинский материал.