Бабиш намерен поднять взаимоотношения с Индией до стратегического уровня

Эва Туречкова
18-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В индийском городе Гандинагар, в штате Гуджарат, в пятницу состоялась встреча чешского премьера Андрея Бабиша и индийского главы правительства Нарендры Моди. Оба политика встретились по случаю проведения экономического форума Vibrant Gujarat Summit. Бабиш в своей речи заявил, что намерен поднять взаимоотношения обоих государств до стратегического уровня. Андрей Бабиш находится в Индии в рамках своей поездки по странам Юго-Восточной Азии. На среду запланирована встреча главы чешского правительства с президентом Индии Рамом Натом Ковиндом.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 