Бабиш намерен поднять взаимоотношения с Индией до стратегического уровня

В индийском городе Гандинагар, в штате Гуджарат, в пятницу состоялась встреча чешского премьера Андрея Бабиша и индийского главы правительства Нарендры Моди. Оба политика встретились по случаю проведения экономического форума Vibrant Gujarat Summit. Бабиш в своей речи заявил, что намерен поднять взаимоотношения обоих государств до стратегического уровня. Андрей Бабиш находится в Индии в рамках своей поездки по странам Юго-Восточной Азии. На среду запланирована встреча главы чешского правительства с президентом Индии Рамом Натом Ковиндом.