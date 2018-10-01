Бабиш намерен объединить организации, представляющие интересы Чехии за рубежом

Эва Туречкова
01-10-2018
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Правительство Андрея Бабиша намерено объединить в единое целое государственные организации, задачей которых является представление экономических интересов Чехии и чешских фирм за рубежом.

«Мы создали ряд организаций, таких как CzechTourism, CzechTrade, Czech Invest, страховую компанию EGAP и Чешский экспортный банк, но у них нет единой концепции. Они должны выступать едино, путем их интеграции государство может сэкономить 130 миллионов крон (5,2 миллиона евро)», - заявил премьер-министр на пресс-конференции.

По словам Бабиша, Чехии также необходимо уменьшить свою зависимость от экспорта в страны Евросоюза.

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