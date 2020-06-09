Архив передач

Бабиш и Нетаньяху обсудили вопросы экономики и кибербезопасности

Эва Туречкова
09-06-2020
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Последствия пандемии коронавируса для экономики Чехии и Израиля, кибернетическая безопасность, а также взаимное сотрудничество в области науки и исследований - таковы главные темы, которые в ходе телефонного разговора обсудили чешский премьер Андрей Бабиш и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Оба премьера коснулись также «традиционно хороших отношений» между двумя государствами, сообщил премьер Чехии в своем аккаунте в Твиттере.

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