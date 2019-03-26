Бабиш и Гамачек проведут встречу с главой антимонопольного ведомства из-за подозрений в коррупции

Премьер Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек озвучили намерение провести встречу с главой антимонопольного ведомства Петром Рафаем, из-за подозрений в коррупции при проведении тендера на поставку системы сбора дорожных пошлин в Чехии.

Полиция ранее провела обыск в главном офисе одного из участников тендера, фирмы Kapsch, в здании антимонопольного ведомства, а также в доме зампредседателя ANO Ярослава Фалтынека. Тот позднее заявил, что в ходе личных встреч с Рафаем и представителями Kapsch ему удалось договориться об отмене якобы невыгодных поправок к контракту с Kapsch, а также в предоставлении скидки в 1,5 млрд крон.

Напомним, что антимонопольное ведомство по собственной инициативе занялось рассмотрением тендера на эксплуатацию системы сбора дорожных пошлин на период с января 2020 года, в котором участвовали две компании – Kapsch и CzechToll/SkyToll – в октябре 2017 года. Победителем тендера стал конкурент фирмы Kapsch.

Антимонопольное ведомство тогда приостановило подписание договора между министерством транспорта и фирмой CzechToll/SkyToll до окончания процесса рассмотрения дела, который, однако, завершился в сентябре прошлого года без выявления каких-либо недостатков. Требование фирмы Kapsch аннулировать контракт, было ведомством отклонено в декабре 2018 г.