AŽD Praha подписала третий контракт с польской компанией PKP PLK

Ведущий чешский поставщик технологий железнодорожной автоматики «AŽD Praha» подписал с польской компанией PKP PLK контракт подряда стоимостью около 1,5 млрд крон, касающийся модернизации железнодорожной инфраструктуры на трассе Вронки – Слонице. Это уже третий контракт, заключенный чешской компанией с польской стороной на трассе Познань-Щецин.
AŽD Praha выиграла тендер и фигурирует в качестве генерального поставщика современных электронных защитных технологий на железнодорожных станциях на северо-западе Польши.
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