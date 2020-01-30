Архив передач

AŽD Praha подписала третий контракт с польской компанией PKP PLK

Лорета Вашкова
30-01-2020
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Ведущий чешский поставщик технологий железнодорожной автоматики «AŽD Praha» подписал с польской компанией PKP PLK контракт подряда стоимостью около 1,5 млрд крон, касающийся модернизации железнодорожной инфраструктуры на трассе Вронки – Слонице. Это уже третий контракт, заключенный чешской компанией с польской стороной на трассе Познань-Щецин.

AŽD Praha выиграла тендер и фигурирует в качестве генерального поставщика современных электронных защитных технологий на железнодорожных станциях на северо-западе Польши.

 
 
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