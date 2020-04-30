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Aвтозавод TPCA в Колине продлил остановку производства до 18 мая

Лорета Вашкова
30-04-2020
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Aвтозавод Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) в Колине в связи с проблемами вокруг эпидемии коронавируса начнет сборку автомобилей 18 мая, а не 4 мая, как ранее планировалось. Об этом агентству ČTK сообщил пресс-секретарь TPCA Toмаш Пароубек.

По информации ČTK, одной из причин продления режима вынужденного простоя является то, что целевые рынки предприятия, кроме прочих, Италия, Великобритания и Испания, из-за пандемии остаются закрытыми.

"С учетом распространения коронавируса в разных европейских государствах и регионах и его последствиях на здоровье граждан, экономику и общество в целом, завод TPCA принял решение продлить остановку производства", отметил Пароубек.

Младоболеславский завод Škoda Auto, крупнейший чешский экспортер, обновил производство уже в понедельник, 27 апреля, на всех трех своих предприятиях на территории Чешской Республики.

 
 
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