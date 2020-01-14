Автозавод Toyota Peugeot Citroën Automobile в Колине планирует запуск моделей Toyota Yaris

Автозавод Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) планирует серийный запуск моделей Toyota Yaris на своем предприятии в городе Колин в Центрально -Чешском крае, которое специализируется на производстве легковых автомобилей малого класса для европейских потребителей. Автомобили, продаваемые в Европе с 2005 года, будут производиться в Чехии наряду с моделями Toyota Aygo, Citroën C1 и Peugeot 108, которые сходят с колинского конвейера сегодня.

С 1 января 2021 года совместное предприятие по производству компактных моделей A-сегмента Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) в Колине переходит в финансовую собственность компании Toyota.

После этого в Колине также будут собирать автомобили всех трех марок, заверил ČTK пресс-секретарь TPCA Toмаш Пароубек без приведения подробностей о конкретной дате начала запуска моделей Toyota Yaris.